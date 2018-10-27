Стрельба в синагоге в Питтсбурге: есть убитые и раненые

Инцидент произошел в синагоге консервативной "Древо жизни" в Сквиррел-Хилл. Как передает CNN, это исторический еврейский квартал, а "Древо жизни" — консервативная еврейская община.

По данным источников телеканала в правоохранительных органах, он вошел в здание с криками: "Все евреи должны умереть". Затем вступил в перестрелку с полицейскими, которым пришлось использовать машины в качестве щита. Подстрелены три офицера, их состояние уточняется. Точное число пострадавших, как и характер и тяжесть их ранений, пока не называется.

В синагоге по случаю шаббата было много прихожан, в полицию поступило несколько звонков от забаррикадировавшихся внутри людей. Стражи порядка спасли несколько человек. Местным жителям и студентам близлежащего университета рекомендовано не выходить на улицу.

KDKA сообщает, что после переговоров с командой спецназа подозреваемый сдался, он ранен. Стрелок описывается как белый мужчина с бородой.

На место прибыл губернатор Пенсильвании Том Вульф. Полиция продолжает прочесывать здание синагоги и квартал.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что следит за событиями в Питтсбурге. "Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквиррел Хилл должны оставаться в укрытиях. Похоже, имеется много жертв. Остерегайтесь стрелка. Благослови всех бог!" — написал Трамп.