27.10.2018, 19:25

Стрельба в синагоге в Питтсбурге: есть убитые и раненые

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NEWSru.com
EST 5
Shooting Synagogue
Shooting SynagogueFoto: Gene J. Puskar, AP

Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург, Пенсильвания, где сейчас утро. Об этом сообщает местный телеканал KDKA. Некоторые СМИ сообщают об 11 погибших и 12 раненых.

Инцидент произошел в синагоге консервативной "Древо жизни" в Сквиррел-Хилл. Как передает CNN, это исторический еврейский квартал, а "Древо жизни" — консервативная еврейская община.

По данным источников телеканала в правоохранительных органах, он вошел в здание с криками: "Все евреи должны умереть". Затем вступил в перестрелку с полицейскими, которым пришлось использовать машины в качестве щита. Подстрелены три офицера, их состояние уточняется. Точное число пострадавших, как и характер и тяжесть их ранений, пока не называется.

В синагоге по случаю шаббата было много прихожан, в полицию поступило несколько звонков от забаррикадировавшихся внутри людей. Стражи порядка спасли несколько человек. Местным жителям и студентам близлежащего университета рекомендовано не выходить на улицу.

KDKA сообщает, что после переговоров с командой спецназа подозреваемый сдался, он ранен. Стрелок описывается как белый мужчина с бородой.

На место прибыл губернатор Пенсильвании Том Вульф. Полиция продолжает прочесывать здание синагоги и квартал.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что следит за событиями в Питтсбурге. "Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквиррел Хилл должны оставаться в укрытиях. Похоже, имеется много жертв. Остерегайтесь стрелка. Благослови всех бог!" — написал Трамп.

Позже Трамп разместил еще один твит, назвав события в Пенсильвании "более ужасающими", чем казалось первоначально. Он сообщил, что поговорил с мэром Питтсбурга и губернатором Пенсильвании и заверил их в поддержке правительства. Трамп также пообещал дать краткий комментарий для СМИ, а позже выступить с заявлением.

Бывший президент "Древа жизни" Майкл Айзенберг сообщил КDKA, что в синагоге в субботу проходили одновременно три службы. На одной, в главной части синагоги, присутствовали примерно 40 человек. В подвальной части должна была пройти служба с участием еще 30-40 человек. А в смежном помещении для раввинов могли находиться 15 человек.

По данным телеканала CBS, после стрельбы в Питтсбурге полиция Нью-Йорка усилила охрану синагог. В Вашингтоне полиция тоже взяла синагоги под особый контроль до особого распоряжения.

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