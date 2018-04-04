Стрельба в штаб-квартире YouTube в США: подозреваемая найдена мертвой

По версии следствия, ее лично знал как минимум один человек, работавший в здании. Полиция не исключает версию домашнего насилия. Правоохранительные органы будут готовы сообщить более подробную информацию не ранее утра среды по местному времени (вечер по Москве).

Из здания выбегали люди с поднятыми руками

Первые звонки в службу спасения поступили в 12:46 по местному времени (22:46 мск). Уже через две минуты на место прибыли первые наряды полиции. Правоохранительные органы попросили население временно не появляться в районе места происшествия по адресу "109 Cherry Ave" и выбирать маршруты объезда. На транслировавшихся с места событий кадрах было видно, как из здания выбегали люди с поднятыми руками.

В социальных сетях несколько владельцев аккаунтов, называвшихся сотрудниками YouTube, написали, что слышат звуки перестрелки и баррикадируют двери в офисные помещения.

Позднее телекомпания ABC в прямом эфире показала кадры, на которых было видно, что эвакуировавшиеся из штаб-квартиры сотрудники переходили в расположенное неподалеку другое здание, принадлежащее видеохостинговой компании.

Трамп соболезнует

На происшествие в Сан-Бруно уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Меня только что ввели в курс дела в связи со стрельбой в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования", — написал он в Twitter.

Волна протестов

Ранее в США поднялась волна протестов, участники которых требуют ужесточить закон о владении оружием. Демонстрации стали реакцией, в частности, на трагедию в школе Паркленда, где в феврале подросток открыл стрельбу и убил 17 человек. Участники акций протестуют также против полицейского произвола. Так, недавно в Сакраменто (штат Флорида) прошли протесты в связи с тем, что 18 марта полицейский застрелил 22-летнего темнокожего Стивена Кларка.

В октябре 2017 года в Лас-Вегасе из окна гостиничного номера бухгалтер Стивен Пэддок открыл огонь по по посетителям музыкального кантри-фестиваля, в результате 59 человек погибли, более 500 получили ранения. Через месяц уроженец города Нью Браунфельс Девин К. открыл стрельбу в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе, жертвами которой стали более 25 человек.