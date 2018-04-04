Стрельба в штаб-квартире YouTube в США: подозреваемая найдена мертвой

Наряды полиции прибыли во вторник, 3 апреля, к штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) после получения сигнала о стрельбе в здании. В ходе спецоперации полицейские нашли в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу из пистолета. По предварительной информации, "она покончила с собой".
Полиция считает, что нападавшая действовала в одиночку. Правоохранительные органы идентифицировали несколько групп очевидцев, которых планируют допросить для выявления возможных мотивов преступницы.
The Los Angeles Times уточняет, что, по данным полиции, речь идет скорее об "эпизоде насилия на рабочем месте, но не об акте терроризма".
Есть раненые, один — в критическом состоянии
В центральной больнице Сан-Франциско сообщили о трех поступивших им пациентах из Сан-Бруно. Речь идет о двух женщинах и мужчине, который находится в критическом состоянии.
По информации The Los Angeles Times, у всех пострадавших — огнестрельные ранения. Телекомпания KTVU со ссылкой на очевидца передала, что одна из женщин ранена в ногу.
Глава полиции Сан Бруно Эд Барберини сообщил о четырех раненых.
Как пишет Интерфакс, полиция калифорнийского города Сан-Бруно установила личность женщины. По информации телеканала CNN, ею оказалась Насим Агдам.