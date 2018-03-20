Стрельба в школе в штате Мэриленд: трое раненых

В средней школе Great Mills штата Мэриленд произошла стрельба, СМИ сообщают о троих раненых, включая стрелка.

Пострадавшие госпитализированы в разные больницы. Об их состоянии не сообщается.

Об очередном эпизоде школьной стрельбы во вторник сообщило управление шерифа округа Сент-Мэри.

Сообщается, что стрельбу устроил ученик школы, однако мотивы нападения остаются неизвестными.

Согласно официальным сообщениям, ситуация в школе была быстро взята под контроль. Около двух часов спустя персонал и учеников эвакуировали из здания.

По информации телеканала Эй-би-си, стрелка нейтрализовал дежуривший в школе полицейский.

Как рассказал Би-би-си представитель управления шерифа, выстрелы раздались рано утром, когда в школе только начинались занятия.

Школа остается закрытой и уже не возобновит работу во вторник. Остальные школы округа во вторник завершат работу раньше обычного. Полиция по-прежнему рекомендует родителям не приходить к зданию школы.

Стрельба во Флориде

Последний случай нападения на школу в США произошел 14 февраля в городе Паркленд, штат Флорида.

19-летний американец Николас Круз, исключенный из этой школы, убил 17 человек. Еще несколько пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Это был шестой случай стрельбы в школах США в 2018 году.

Через шесть дней после стрельбы в школе 100 учащихся отправились в семичасовую автобусную поездку в столицу штата, чтобы встретиться с политиками и представителями Национальной стрелковой ассоциации (NRA). Они начали кампанию за более строгие законы по контролю за распространением огнестрельного оружия.