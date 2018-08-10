Стрельба в Канаде: погибли не менее четырех человек

Полицейские рекомендовали жителям улицы Бруксайд-драйв, где произошел инцидент, оставаться дома с закрытыми дверями.

По информации полиции, инцидент еще не исчерпан.

Все подробности полицейские обещают предоставить позже.

В 2014 году в результате перестрелки в другом городе штата Нью-Брансуик — Монктон -погибли трое полицейских, еще двое получили ранения.

Тогда инцидент в Монктоне расценивался как один из самых вопиющих, так как оружейное законодательство в Канаде более строгое, чем в США, но в последние годы число преступлений с применением огнестрельного оружия в Канаде выросло.

В конце июля неизвестный открыл огонь из пистолета в центре Торонто, убив двоих и ранив еще 13 человек.

Вооруженные нападения случаются в Канаде гораздо реже, что в США, но в Торонто, например, число случаев применения огнестрельного оружия за период с 2014-го по 2017-й годы более чем удвоилось — со 177 до 395 случаев.