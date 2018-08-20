20.08.2018, 19:15

Стрельба и взрывы в Чечне: что известно на данный момент

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bbcrussian.com
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Tulistamine
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

В Чечне произошла серия нападений на сотрудников полиции, сообщают российские информагентства со ссылкой на Следственный комитет. Все они произошли буквально в течение двух часов, но в разных местах и были исполнены по-разному.

В нападениях использовались ножи, машины, бомбы и огнестрельное оружие. При этом, по словам главы республики Рамзана Кадырова, ни один полицейский в итоге не погиб, а вот почти всех нападавших убили.

Факт этих нападений подтвердил Следственный комитет России. На своем сайте он изложил хронологию событий. Происшествие также прокомментировало МВД Чечни. Оно настаивает, что погибших среди полицейских нет, а пострадавшие уже скоро вернутся к работе.

Ножи, машины и бомбы

Первое нападение произошло в городе Шали в 30 километрах от Грозного. Как сообщило чеченское МВД, там двое неизвестных около 10:30 утра напали на отделение полиции с ножами. В результате двое полицейских получили ранения, оба нападавших убиты.

Примерно в то же время еще один инцидент произошел в селе Мескер-Юрт, где к посту полиции подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв. Ни полицейские, ни гражданские не пострадали — более того, после взрыва выжил и сам нападавший.

Кроме того, на въезде в Грозный автомобиль Mercedes без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра и сбить автоинспектора. За машиной началась погоня, в ходе которой по ней стреляли из автоматов. В результате оба нападавших в машине были убиты.

По неофициальным данным, в машине нарушителей было взрывное устройство и баллоны с пропаном. Источники информагентств утверждают, что бомба взорвалась, но баллоны не сдетонировали, благодаря чему крупных жертв удалось избежать. Официально это не подтверждено.

Также официально пока не подтверждена и информация о еще одном нападении — агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что оно произошло в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева.

По словам собеседника агентства, полицейских обстреляли. Источник утверждал, что погиб один полицейский — но позже в МВД Чечни заявили, что это не так и что в результате серии нападений никто из полицейских не погиб.

"Подростки с неокрепшей психикой"

Факт совершения серии нападений подтвердила агентствам пресс-служба Следственного комитета России. При этом в ведомстве не уточнили число нападений и не привели подробностей, сообщив только, что по факту случившегося возбуждено дело по статье о покушении на полицейских.

На ситуацию отреагировал глава республики Рамзан Кадыров, который в своем Telegram-канале фактически подтвердил, что нападения развивались по сценариям, изложенным информагентствами.

"Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам", — написал он.

В городе Шали пострадали двое полицейских, также в Грозном получили травмы сотрудники ДПС, добавил он, не уточнив, сколько всего пострадавших. В то же время, пишет он, четверо из пяти нападавших убиты. Выжил только один — тот, который пытался совершить самоподрыв.

Нападавших Кадыров описал как "подростков с неокрепшей психикой", которых, по его мнению, привлекли на свою сторону экстремисты. Министр информации Чечни в свою очередь подтвердил, что самому старшему из участников нападений на полицию было 17 лет.

Позже мониторинговая группа SITE Intelligence Group, отслеживающая активность экстремистов в интернете, сообщила, что ответственность за нападения на полицейских в Чечне взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в России и еще в ряде стран.

Нападения боевиков в Грозном

Предыдущая громкая серия нападений на силовиков в Чечне произошла в начале декабря 2014 года. Тогда боевики на въезде в Грозный застрелили трех сотрудников ДПС, а затем захватили Дом печати и одну из школ в городе.

В Грозном был введен режим контртеррористической операции, которая продолжалась несколько часов. В результате нее 11 участников нападения были убиты, потери среди чеченских силовиков составили 14 человек, еще 36 получили ранения.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), к организации захвата Дома печати и здания школы в Грозном причастна "банда Тагилова", главаря так называемого "западного сектора бандитского подполья."

На следующий день после нападения боевиков на Грозный Кадыров пообещал ужесточить меры противодействия террористам в регионе, в частности, выдворять из Чечни семьи боевиков и сносить их дома.

"Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом", — написал Кадыров в своем инстаграме, добавив, что "пришел конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать!".

Спустя три дня после спецоперации неизвестные сожгли четыре дома в чеченском селе Янди, в которых проживали родственники предполагаемых участников нападений.

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