25.04.2018, 18:33

Страны G7 назвали неприемлемыми действия России в Сирии

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Gazeta.ru
EST 1
G7
фото иллюстративноеFoto: FRED THORNHILL, REUTERS

Страны G7 в совместном заявлении назвали ”неприемлемыми” действия России в Сирии и на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран G7.

”Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах”, — говорится в заявлении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не боится антироссийских санкций со стороны ”большой семерки” (G7).

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