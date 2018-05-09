09.05.2018, 13:07

Страны ЕС, Китай и РФ будут соблюдать ядерное соглашение с Ираном

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Deutsche Welle
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Gerry Broome, AP

Несмотря на отказ США от ядерной сделки с Ираном, европейские страны, Россия и Китай намерены по-прежнему придерживаться соглашения. ЕС также пообещал не восстанавливать санкции.

Несмотря на выход США из соглашения по ядерной программе Ирана, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай — намерены по-прежнему выполнять условия сделки. В среду, 9 мая, Евросоюз вновь подтвердил, что продолжит выполнять условия принятого в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В совместном заявлении 28 государств ЕС гарантировали, что не будут восстанавливать снятые в рамках соглашения санкции против Ирана, если эта страна продолжит выполнять соответствующие обязательства. "Снятие введенных в связи с ядерной программой санкций является неотъемлемой частью соглашения", — указывается в документе.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва также остается участником СВПД. "Да", — ответил он на соответствующий вопрос "Интерфакса".

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Власти в Пекине выразили разочарование в связи с решением президента США Дональда Трампа, о котором он объявил накануне. "Мы призываем заинтересованные стороны проявить ответственность и дальновидность", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он подчеркнул, что Китай гарантирует выполнение условий соглашения со своей стороны.

Между тем в Иране считают, что после выхода из соглашения США Тегеран не обязан придерживаться его выполнения. Председатель иранского парламента Али Лариджани назвал решение Трампа "дипломатическим шоу" и заявил, что оно представляет собой угрозу миру и безопасности. Вместе с тем иранское руководство намерено подождать несколько недель, чтобы оценить последствия шага США. В течение этого времени европейцы должны доказать, что способны поддержать своим авторитетом урегулирование проблемы вокруг СВПД.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе Ирана, и подписал соответствующий меморандум. Он назвал соглашение с Ираном в его настоящем виде неприемлемым, отметив, что оно допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который может продолжить обогащение урана. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран вопреки своим обещаниям продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен между Ираном и шестью странами — США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией — в 2015 году, в период президентства Барака Обамы. Нынешний глава Белого дома неоднократно называл соглашение с Ираном "худшей сделкой всех времен". В отличие от него, европейские участники договоренностей с Тегераном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций.

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