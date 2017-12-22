Сторонники независимости Каталонии сохранили большинство мест в новом парламенте автономии

Политические силы, выступающие за независимость Каталонии от Испании, вновь получают абсолютное большинство в 135-местном парламенте автономной области после состоявшихся в четверг досрочных выборов в региональное законодательное собрание. Об этом сообщили в пятницу власти автономии по итогам подсчета 99,89% голосов.

Большинство голосов не гарантирует победу

По числу голосов первое место на этих выборах заняла партия "Граждане", выступающая за единство страны. Это единственная сила, которой удалось набрать более 1 млн голосов, в результате чего ей досталось 37 кресел в будущем парламенте. Однако это не гарантировало партии победу: два крупнейших блока сторонников независимости, выступавшие отдельными списками, на двоих получили в итоге больше голосов, обеспечив себе абсолютное большинство мест в законодательном органе.

Таким образом в общей сложности трем партиям, поддерживающим разрыв с Испанией, достается 70 кресел. В частности, коалиция "Вместе за Каталонию" экс-лидера автономии Карлеса Пучдемона получает 34 места, "Левые республиканцы Каталонии" заключенного под стражу бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса — 32 мандата, "Кандидаты за народное единство" — 4.

Остальные партии, выступающие против раздела страны, финишировали с заметным отставанием от тройки лидеров. Так, социалисты получают 17 мандатов, а Народная партия Каталонии — филиал правящей в Испании Народной партии премьер-министра Мариано Рахоя — довольствуется 3 местами.

Наконец, еще 8 мест получил нейтральный блок "Каталония сообща — Мы можем". Его активные сторонники, среди которых мэр Барселоны Ада Колау, в целом поддерживают идею референдума о независимости Каталонии, исходя из того, что у народа должно быть право на самоопределение. При этом блок настаивает на том, что плебисцит должен быть полностью согласован с Мадридом и проводиться на законных основаниях.

Досрочные выборы

Парламентские выборы прошли в Каталонии в четверг. Явка на них стала рекордной для этой испанской автономии и превысила 81%. Решение о проведении голосования приняло правительство пиренейского королевства в конце октября. На такой шаг Мадрид пошел в связи с крупнейшим в демократической истории страны кризисом, который разразился после провозглашения парламентом Каталонии независимости от Испании.

Одним из главных сюрпризов выборов стал неожиданно хороший результат коалиции Пучдемона, поскольку многие опросы предрекали победу партии Жункераса. После волеизъявления начнется период переговоров между политическими силами по вопросу формирования возможного правительства и кандидатуре будущего главы региона.

Пучдемон в настоящий момент находится в Бельгии. Прокуратура обвиняет его и его соратников в бунте, мятеже и растрате. В случае возвращения в Испанию он может быть задержан, так как суд страны выдал национальный ордер на его арест. При этом сам экс-глава Каталонии не исключал ранее вероятность возвращения в пиренейское королевство в случае победы на выборах.

Победу празднуют все

Сторонники коалиции "Вместе за Каталонию" бывшего лидера автономии, узнав о результатах выборов, принялись праздновать этот успех. Представители политической силы, ожидавшие в штабе сводок от избирательных комиссий, принялись скандировать: "Пучдемон — президент", "Победа трех партий, поддерживающих независимость".

Как отметил сторонник коалиции Эдуард Пужоль, "нужно восстановить законное правительство" в Каталонии, под которым подразумевается администрация Пучдемона. Он назвал итоги волеизъявления "героическими". "Победа над 155-й статьей [конституции, позволившей ограничить самоуправление автономии], поражение 155-й статьи", — сказал Пужоль.

Около полуночи к каталонцам обратился уже сам Пучдемон, собрав в Брюсселе пресс-конференцию, на которой заявил о том, что итоги выборов в регионе означают победу каталонской республики. "Каталонская республика победила монархию 155-й статьи", — отметил он. Как заявил отстраненный глава региона, результаты волеизъявления свидетельствуют о том, что председатель правительства Испании Мариано "Рахой проиграл". "Испанскому государству нанесено поражение", — сказал он.

"Нужно восстановить законное правительство [региона], — подчеркнул Пучдемон. — Этой ночью мы заслужили право быть услышанными". "Большинство каталонцев требует референдума [о независимости]", — считает экс-глава автономии, по словам которого "Европа должна принять к сведению" итоги выборов. "Если Рахой продолжит тот же курс, он получит такие же результаты", — сказал бывший лидер.

В свою очередь победившая на выборах партия "Граждане", выступающая за единство Испании, также празднует успех. Ее кандидат на пост главы Каталонии Инес Арримадас отметила: "Сегодня мы можем сказать, что мы являемся победителями выборов в Каталонии". "Сепаратисты никогда больше не смогут говорить от имени всей Каталонии", — добавила она.

Мадрид, негласно рассчитывавший на итоговый успех сторонников единой Испании, пока хранит молчание. Тем не менее, центральное правительство ранее заверяло, что готово к переговорам с любыми официальными представителями властей Каталонии. Единственное условие кабинета Рахоя — диалог в рамках закона. Официальная позиция правительства королевства должна быть озвучена в пятницу днем.