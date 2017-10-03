Стивен Паддок: что известно об устроившем бойню в Лас-Вегасе

Полиция заявила, что стрелка, открывшего огонь по людям в Лас-Вегасе, звали Стивен Паддок, это 64-летний местный житель.

В результате стрельбы, открытой по посетителям фестиваля кантри-музыки, погибли по меньшей мере 58 человек, еще около 500 госпитализированы.

Паддок жил в городе Мескит в штате Невада. Сотрудники полиции обнаружили 10 винтовок в номере, где находился стрелявший, но как и когда они были туда доставлены, пока неизвестно. В полиции сообщили, что Паддок мог находиться в отеле Mandalay Bay с 28 сентября.

Паддок до выхода на пенсию работал бухгалтером. У него была лицензия пилота легкомоторных самолетов, и он был владельцем двух летательных аппаратов, сообщила полиция.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американских властей, известно, что у Паддока имелись психологические проблемы.

По информации телеаканала Эн-би-си, Паддок недавно совершил несколько транзакций, связанных с игорным бизнесом, на десятки тысяч долларов. Пока неясно, был это выигрыш или проигрыш, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.

В ФБР заявили, что на данный момент не обнаружено связей стрелявшего с с международным терроризмом.

Шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо описал Паддока, как озлобившегося человека, стремящегося ранить как можно больше людей.

Он отметил, что пока неизвестно, каких воззрений придерживался нападавший.

По словам президента Дональда Трампа, стрелявший олицетворял собой воплощенное зло.

Экстремистская группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию и Британию) через связанное с ней информагентство в понедельник распространила заявление о том, что стрельбу в Лас-Вегасе устроил ее сторонник.

Как говорится в заявлении близкого ИГ агентства "Амак", стрелявший в Лас-Вегасе обратился в ислам еще несколько месяцев назад. Однако группировка не предоставила каких-либо подтверждений своему заявлению.

По словам шерифа Ломбардо, Паддок прежде не был замечен в каких-либо противозаконных поступках, за исключением единичного случая, о котором Лобмардо сообщать отказался. Позже выяснилось, что его задерживали за нарушение правил дорожного движения несколько лет назад.

Следователи обыскали его дом в пригороде Лас-Вегаса. Представитель местной полиции заявил, что ничего предосудительного найдено не было. Он добавил, что, по его данным, при обыске было найдено какое-то оружие. "Это обычный, опрятный дом. Там нет ничего экстраординарного", — сказал он.

Полиция также искала женщину по имени Мэрилу Данли, с которой видели подозреваемого незадолго до стрельбы, но потом заявила, что та не имеет отношения к преступлению.

Данли не сопровождала Паддока, когда он поселился в гостинице Mandalay Bay. По словам следователей, ее нашли за пределами США. Они отметили, что при нем нашли ее документы.

Брат Паддока назвал ее подругой нападавшего.

"Это можно сравнить с падением астероида на нашу семью, — сказал он в интервью Las Vegas Review-Journal. — Мы не можем представить, почему Стивен мог совершить что-либо подобное".

Брат стрелка рассказал также, что их отец промышлял грабежом банков и в течение некоторого времени был в списке самых опасных преступников ФБР.

Как говорится в документе от 1969 года, ФБР считало, что отец Паддока планировал ограбление банка, имел психопатические наклонности, а также был склонен к суициду.

Он отметил, что не считал брата ярым поклонником оружия. "То, что у него было такое оружие… где, черт возьми, он взял эти автоматические винтовки? У него нет боевого прошлого и чего-либо подобного. Он обычный человек, который жил в своем доме в Меските, ездил играть в Лас-Вегасе. Он занимался делами, любил буррито", — рассказал он.

По словам Брайана Паддока, его брат жил за счет сдачи в аренду квартир, которыми он владел на пару с матерью, проживающей во Флориде.

В 2012 году Паддок подал в суд против гостиничного комплекса Cosmopolitan в Лас-Вегасе. Он утверждал, что упал, споткнувшись о препятствие на полу, рассказал его брат. Дело было закрыто в 2014 году по согласию обеих сторон.