Стало известно о гибели самолета с российским экипажем в Африке

Как уточняет агентство, самолетом, предположительно, управлял российский экипаж.

Судьба и имена российских пилотов пока неизвестна, заявил российский посол в ДРК Алексей Сентебов. ”На борту самолета по неподтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России”, — сказал он. Дипломат добавил, что поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются.

Самолет авиакомпании GomAir потерпел крушение 20 декабря недалеко от конголезской столицы Киншасы. Самолет типа Ан-26 перестал выходить на связь вечером.