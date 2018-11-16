16.11.2018, 13:45

США тайно предъявили обвинения Ассанжу

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Deutsche Welle
EST
ECUADOR-ASSANGE/
ECUADOR-ASSANGE/Foto: © Peter Nicholls / Reuters, REUTERS

По сообщению WikiLeaks, американские прокуроры случайно нашли соответствующий документ при рассмотрении досье по другому делу. Суть обвинений, предъявленных Ассанжу, пока неизвестна.

Основателю разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиану Ассанжу тайно предъявили обвинения в США. Работники прокуратуры, не имеющие отношения к расследованию дела Ассанжа, случайно узнали о существовании соответствующего засекреченного документа при рассмотрении судебных материалов по совершенно другому производству, сообщила WikiLeaks вечером в четверг, 15 ноября. Какие именно обвинения предъявлены Ассанжу, пока неясно.

В сообщении отмечается, что сотрудники Минюста, вероятно, ошибочно вырезали и вставили информацию об обвинениях против Ассанжа в несвязанное с ним дело в Восточном округе Вирджиния. Вместе с сообщением организация опубликовала снимки обсуждаемого документа.

WikiLeaks опубликовала сотни тысяч секретных документов, касающихся, в частности, действий армии США в ходе войн в Ираке и Афганистане. Поэтому Ассанж опасается, что в США ему могут предъявить обвинение в разглашении государственной тайны, максимальное наказание за которое — смертная казнь.

В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как Швеция выписала европейский ордер на его задержание по делу об изнасиловании. Основатель WikiLeaks опасался, что его передача шведским органам юстиции, в конечном счете, приведет к его экстрадиции в США.

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