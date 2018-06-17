США предъявили КНДР 47 требований

США предъявили КНДР требования по 47 пунктам в рамках договора о полной денуклеаризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы японского МИД Таро Коно.

По его словам, госсекретарь США Майкл Помпео довел до сведения Северной Кореи, что американская сторона включает в термин ”полной денуклеаризации” ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.

”Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут”, — сказал Таро Коно.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 12 июня провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его ”важным, всеобъемлющим и подробным”, а также способным решить ”большую и опасную проблему”. В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили ”оставить прошлое позади”. По его словам, теперь ”мир увидит великие изменения”.