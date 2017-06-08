США нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии, сообщил в своем твиттере официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон.

”США нанесли удары по двум средствам передвижения, которые, по нашей оценке, представляли угрозы для сил коалиции в гарнизоне Ат-Танф”, — написал он.

Он также подчеркнул, что возглавляемая США коалиции не планирует вести бои с правительственными или проправительственными войсками в Сирии, передает Gazeta.ru.