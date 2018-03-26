США и ЕС высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.

Власти Украины объявили о высылке 13 российских дипломатов — президент Порошенко подчеркнул, что это делается в знак солидарности с Британией. Страны ЕС в сумме высылают около тридцати россиян в статусе дипломата.

Министерство иностранных дел Германии заявило в понедельник о высылке четырех дипломатов, такое же количество вышлют Франция, Польша и Канада.

МИД Канады объявил, что четыре россиянина, объявленных персонами нон-грата, являются разведчиками, которые работали под дипломатическим прикрытием.

Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва — тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну.

Испания, Нидерланды, Дания и Италия объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом каждая.

Хорватия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния высылают по одному российскому дипломату.

Ещё двух дипломатов высылает Албания, а еще одного - Норвегия. Обе эти страны не входят в ЕС.

На пресс-конференции в МИД Латвии корреспондент Би-би-си задал вопрос об уместности высылки сразу после трагедии в Кемерове.

"Не видим связи. Высказали соболезнования. Это очень грустное событие, особенно потому что погибли дети, но решение о скоординированном действии было принято в Евросовете. Я не хотел бы проводить параллели", — ответил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая в понедельник в Болгарии, сказал, что решения о высылке российских дипломатов приняли уже 14 стран ЕС.

"Не исключены в ближайшие дни и недели и дополнительные меры, всключая новые санкции в рамках Евросоюза", — добавил Туск.

Страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении России в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе.

23 марта председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из России. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в России.

Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес российского государства ЕС, однако, воздержался — по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза.

Не договорились страны ЕС и о каких-либо совместных, общеевропейских жестких шагах в отношении России — например, о высылке российских дипломатов из всех 27 стран ЕС (28-я, Британия, это уже сделала).

Тереза Мэй довольна поддержкой

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте, сказала, что высылка дипломатов из 18 стран — это серьезное предупреждение России.

"Я нашла огромную поддержку среди наших друзей и партнеров в ЕС, НАТО, Америке и не только. Вместе мы посылаем сигнал, что мы не потерпим попыток России попрать международное право и подорвать наши ценности", — сказала Мэй.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата, Россия в ответ также выдворила 23 британских дипломата, а также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность в России Британского совета.

Россия все отрицает

Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на Скрипалей. Последним на эту тему высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что заявления Лондона "граничат с бандитизмом".

"Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", — сказал Песков телеканалу НТВ.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон в понедельник заявил, что поддержка Британии многими другими странами — это "само по себе поражение президента Путина".

"У мира кончается терпение в отношении президента Путина и его действий, и тот факт, что Соединенное королевство поддержали страны со всего НАТО, со всего Европейского Союза — я думаю, это на самом деле наилучший из ответов, которые мы можем дать", — цитируют агентства Гэвина Уильямсона.

Министр обороны Британии в понедельник гостит в Эстонии, где в рамках программы НАТО по укреплению границ с Россией расквартирован британский батальон.

Министр обороны Британии в понедельник гостит в Эстонии, где в рамках программы НАТО по укреплению границ с Россией расквартирован британский батальон.