США готовы вести с Россией диалог и рассчитывают на "прекрасные отношения" в будущем

"Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах [по договоренностям] по контролю над вооружениями, которые обеспечат безопасность США, их союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и подлежат обязательному выполнению", — цитирует ТАСС госсекретаря США Майкла Помпео. По версии шефа американской дипломатии, американский лидер Дональд Трамп "делает все возможное чтобы устранить риск распространения оружия массового уничтожения".

Также Помпео предупредил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В этот же день США передадут России, а также Белоруссии, Казахстану и Украине дипломатическую ноту о приостановке своих обязательств по ДРСМД, заявил представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.