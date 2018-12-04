США дают России 60 дней для выполнения Договора РСМД

Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней, заявил во вторник, 4 декабря, в Брюсселе госсекретарь США Майкл Помпео на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Если Россия не отреагирует на это, тогда и Соединенные Штаты больше не будут считать себя связанными данным соглашением, подчеркнул он.
Североатлантический альянс призывает Россию "незамедлительно вернуться к полному и проверяемому" выполнению требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится взаявлении глав МИД стран-членов НАТО, опубликованном во вторник. Участники встречи в Брюсселе "решительно поддерживают" сведения США о том, что Москва "в значительной степени нарушает свои обязательства" по договору. Его сохранение зависит от России, подчеркивается в документе.
Участники альянса на протяжении нескольких лет "неоднократно выражали свою озабоченность" действиями Москвы. При этом российская сторона отвечала "отрицаниями и умышленным искажением" ситуации, подчеркивают главы МИД государств-членов НАТО.
Нарушение Россией Договора о РСМД "разрушает основы эффективного контроля над вооружениями" и "подрывает безопасность" государств-участников НАТО, говорится в заявлении. Это является "частью типичной модели поведения России, цель которой — ослабить архитектуру безопасности евроатлантического региона", отмечается в документе.
При этом участники встречи в Брюсселе подтвердили, что "открыты к диалогу" с Москвой. По их словам, альянс по-прежнему "стремится к конструктивным отношениям" с Россией, когда ее действия "делают это возможным".
Документ был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.