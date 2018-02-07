США анонсировали новые санкции против КНДР, которые "покончат с ядерной программой раз и навсегда"

Соединенные Штаты планируют в ближайшее время объявить о новых санкциях против Северной Кореи, которые станут "самыми жесткими и агрессивными" из когда-либо применявшихся. С таким заявлением, как передает телеканал CNN, сегодня выступил вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Пенс также подчеркнул, что для решения проблемы КНДР "все варианты остаются на столе".

По словам вице-президента, новые ограничения против КНДР положат конец ядерной программе Пхеньяна "раз и навсегда". "Вместе с Японией и другими нашими союзниками мы продолжим давление на Северную Корею до тех пор, пока она не начнет шаги навстречу денуклеаризации", — сказал американский политик.

В свою очередь, Синдзо Абэ отметил, что Япония и США договорились усилить контроль за выполнением санкционных мер в отношении северокорейских судов, чтобы избежать возможности передачи грузов в открытом море. Кроме того, он подчеркнул, что Токио и Вашингтон никогда не признают КНДР страной, обладающей ядерным оружием, передает ТАСС.

Между тем издание The Washington Post сообщает, что Майк Пенс, который будет присутствовать в Южной Корее на момент открытия Олимпийских игр, может провести прямые переговоры с правительственной делегацией КНДР. На это в ходе беседы с журналистами намекнул госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который сейчас находится в Перу.

"Что касается поездки вице-президента на Олимпиаду и его переговоров с представителями Северной Кореи, давайте просто посмотрим, что получится", — отметил глава Госдепартамента. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Тиллерсон подтвердил, что он не исключает подобной встречи, но пока не хочет загадывать.