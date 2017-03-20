20.03.2017, 21:20

Спецслужбы США заявили о контакте с ЕС по вопросу ”вмешательства” России

 (1)
Gazeta.ru
EST
James Comey
James ComeyFoto: Evan Vucci, AP

Директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс заявил, что американские спецслужбы находятся в постоянном контакте с Евросоюзом по вопросу ”вмешательства” России в выборы, передает gazeta.ru со ссылкой на Fox News.

”Мы работаем, ФБР также работает с нашими европейскими коллегами”, — сказал он.

По словам Роджерса, это связано с тем, что в ряде европейских стран в скором времени пройдут выборы.

Ранее глава ФБР Джеймс Коми впервые подтвердил, что ведется федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии