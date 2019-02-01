Спасут ли финны мир от стресса? Стартует кампания ”Возьми финна напрокат”



Этим летом туристам предлагается испытать на себе неторопливый, близкий к природе образ жизни, а также овладеть мастерством полного расслабления. Помогут в этом выбранные Visit Finalnd жители Финляндии. Порыбачить, сходить в сауну, пойти собирать грибы или ягоды — лучшей компании, чем финская, для этого не найдется!

Идея кампании в том, что на роль принимающей стороны будут выбраны не профессионалы в туристической сфере, а рядовые жители Суоми, готовые открыть туристам двери своего дома на несколько дней. При этом коренным финном быть не обязательно, достаточно придерживаться финских ценностей и любить эту страну. В свою очередь, для самих хозяев проект может стать интересным опытом, позволит встретиться с новыми людьми и поближе узнать другие культуры.

– Кампания Rent a Finn отвечает трендам в туристической отрасли, предлагая аутентичный опыт путешествий. То, что для нас повседневность и обыденность, может подарить туристам уникальные впечатления,– говорит директор Visit Finland Пааво Вирккунен.

Подать заявку, чтобы стать гидом по счастью, можно на сайте Visit Finland.

Для туристов возможность ”забронировать финна” откроется 18 марта.