Совбез ООН призвал немедленно прекратить огонь в Донбассе

Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. В принятом во вторник вечером заявлении члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

"Члены Совета Безопасности ООН осудили использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, которое привело к смерти и ранениям людей, в том числе мирных жителей", — говорится в коммюнике, принятом по инициативе украинской делегации, текст которого приводит ТАСС.

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращения огня", — отмечается в заявлении. В нем выражается "полная поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины" и подчеркивается важность выполнения Минских соглашений и резолюции 2202 о мирном урегулировании конфликта.

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Ранее 31 января официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что стороны конфликта в Донбассе должны немедленно прекратить "все враждебные действия" и соблюдать перемирие. Ранее с аналогичным призывом выступили Россия, Брюссель, самопровозглашенные республики Донбасса, ряд европейских стран, ОБСЕ и США.

О том, что СБ во вторник в закрытом режиме по инициативе Киева обсудит обострение конфликта на востоке Украины, накануне сообщил представитель председательствующей в Совбезе Швеции Олаф Скуг. В свою очередь постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в четверг, 2 февраля, пройдет открытое заседание Совбеза, посвященное ситуации в Донбассе.

За последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что вынужден был прервать визит в ФРГ, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена.

По данным Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.