Совбез ООН экстренно соберется из-за ситуации в Азовском море

По ее словам, консультации состоятся в 11.00 по местному времени (19.00 мск).

Как передало агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, заседание созывается по инициативе украинской и российской сторон.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва настаивала на созыве "в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями".

Порошенко поручил обратиться в Совбез

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко пояснил, что обращение в Совбез продиктовано агрессивными действиями со стороны РФ.

"По поручению президента Порошенко немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Наглое поведение агрессора можно остановить только скоординированными усилиями", - написал он в Twitter.

Вооруженный конфликт в Керченском проливе