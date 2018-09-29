"Сотни тел на берегу": смертоносное цунами в Индонезии

Более 380 человек погибли в Индонезии в результате цунами, вызванного землетрясением магнитудой 7,5. Волны высотой до трех метров обрушились на город Палу в провинции Сулавеси.



На видеоролике, где волна ударяет по Палу, видно, как вода сметает несколько зданий и огромную мечеть, которая стояла в 80 километрах от эпицентра землетрясения. Видно убегающих и кричащих от ужаса людей.

Подземные толчки, последовавшие за основным землетрясеним, продолжают ощущаться в городе. Рухнули тысячи построек, включая больницы, отели и торговые центры.

Спасательные операции продолжаются, но их проведение осложняется отсутствием электричества. Основную дорогу в Палу заблокировал оползень, снесен также главный мост в городе.

"Много тел на береговой линии"

Очевидцы засняли на видео, как цунами сносит прибрежные постройки

По данным индонезийского управления по чрезвычайным ситуациям, на данный момент известно о 384 погибших, и эта цифра, скорее всего, не окончательная. Пострадали не менее 540 человек.

"Много тел нашли на береговой линии из-за цунами, но точное количество все еще неизвестно", — сказал представитель ведомства Суторо Пурво Нугрохо агентству Рейтер.

"Вчера опасность возросла, но люди продолжали заниматься своими делами на берегу вместо того, чтобы сразу убежать, — они и стали жертвами", — пояснил он в ходе брифинга.

Некоторые спаслись, взобравшись на шестиметровые деревья, таким образом избежав огромных волн, говорил он.

В пятницу 28 сентября в небольшом рыбацком городке Донггала произошло менее сильное землетрясение, в результате которого погиб один человек и минимум 10 получили травмы.

В Палу ситуация оказалась хуже еще из-за того, что сотни людей готовились к пляжному фестивалю, который должен был начаться вечером в пятницу.

Главная больница города разрушена, телевизионные репортажи показывают множество людей с травмами, получающих медицинскую помощь прямо на улице, во временных палатках.

В общей сложности в Палу и Донггале проживает более 600 тысяч человек. В субботу президент страны Джоко Видодо заявил, что на место катастрофы направлены отряды из других регионов для усиления спасательных групп и помощи в поисках тел.

Главный аэропорт Палу закрыт с момента объявления угрозы цунами. Власти сообщили, что взлетная полоса повреждена, однако вертолеты смогут там приземляться.

Военное ведомство послало из столицы Джакарты транспортные самолеты с гуманитарной помощью.