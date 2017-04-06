Сообщения очевидцев о взрыве в доме в Петербурге не подтвердились

По уточненным данным, на востоке Петербурга произошло обрушение облицовки жилой многоэтажки, никто не пострадал. Предположения очевидцев о взрыве в доме не подтверждаются, сообщили в МЧС.

"По неустановленной причине обрушилась часть облицовочного покрытия монолитного дома на Проспекте Солидарности. Обрушившейся кирпичной кладкой повредило часть припаркованных машин", — сказал представитель главка.

Инцидент в жилом доме на проспекте Солидарности в Петербурге произошел в результате строительных работ, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Невского района Константин Серов в четверг.

"Там строительные работы, ничего (серьезного — ИФ) нет. Пострадавших нет", — сказал Серов.

В МЧС подчеркнули, что предположения очевидцев о взрыве в доме не находят подтверждения.