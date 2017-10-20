Собчак заявила об отсутствии у нее политической программы

Журналистка Ксения Собчак, объявившая в среду о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, заявила, что у нее нет политической программы.

В интервью британской газете The Guardian она также призналась, что у нее небольшие шансы на победу. "У меня нет политического веса, я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу или выступать в качестве кандидата", — сказала Собчак изданию.

По ее мнению, возможность проголосовать за нее может быть интересна тем, кто недоволен политическим порядком при нынешнем президенте.

Ранее Собчак говорила, что ее кандидатуру поддержат те россияне, которые при наличии в бюллетене возможности голосовать "против всех" выбрали бы именно эту графу. "Я хочу представлять всех тех, кто не согласен с тем, что происходит в стране. Вам не надо разделять лично мои ценности, вам не надо, чтобы вам нравилась лично Ксения Собчак. На сегодня у нас нет строки "Против всех", которая, на мой взгляд, является отражением того, за что выступает огромное количество людей", — сказала она в эфире телеканала "Дождь".

В письме о намерении идти на выборы, которое опубликовали в среду "Ведомости", Собчак пообещала озвучивать претензии к существующей системе, "транслировать послания и левых и правых, потому что проблема коррупции, проблема неподконтрольности и несменяемости власти — больше, чем наши идеологические разногласия".

Собчак также заявила, что сказала действующему президенту РФ Владимиру Путину о намерении принять участие в выборах, когда брала у него интервью для фильма о своем отце Анатолии Собчаке. По ее словам, глава государства ответил, что "каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность".

Журналистка также добавила, что советовалась с оппозиционером Алексеем Навальным по поводу своего выдвижения и ожидает от него поддержки.

Выборы президента, намеченные на март 2018 года, будут назначены в декабре этого года. В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента РФ не проводится. Путин еще не объявил, собирается ли он выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.