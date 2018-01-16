СМИ выяснили, как в Чечне с помощью пыток и подлогов борются с наркотиками

Издание Republic опубликовало расследование, посвященное объявленной Рамзаном Кадыровым антинаркотической кампании в Чечне. Как утверждается, силовики задерживают людей, а затем пытают, добиваясь признаний в распространении и употреблении наркотиков. Сам Кадыров на совещании предложил приравнять наркоманов к террористам и расстреливать их.

"Я кричал, мне было очень больно. При этом оперативные сотрудники говорили, что будут пытать меня до тех пор, пока я не соглашусь подписать признание", — приводит издание свидетельство одного из пострадавших, жителя села Автуры Магомед-Ал Межидова. Как утверждается, мужчину пытали током, как и его младшего брата. Межидов признался, что 20 августа продал 16 грамм марихуаны. При этом есть свидетели, подтверждающие, что к тому времени он уже неделю находился в ИВС. В СКР провели две проверки по заявлениям о пытках, но не нашли состава преступления. Человек, которого Межидов во время очной ставки опознал как своего палача, оказался стажером МВД.

Всего, говорится в статье, в 2017 году в Чечне выявили 507 правонарушений, связанных с наркотиками. Полицейские устроили по всей республике антинаркотические рейды, в ходе которых задерживали потенциальных подозреваемых.

"Наш лозунг — наркомания и терроризм — равноценное зло", — напоминает Republic тезис, сформулированный Кадыровым в сентябре 2016 года. Тогда "Новая газета" цитировала указания от главы региона следующим образом: "Тех, кто в Чеченской республике нарушает покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения — закон, не закон… Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!"

Репортаж с совещания с участием местных силовиков, чиновников и духовенства, на котором Кадыров потребовал расстреливать "нарушителей покоя", показали по телеканалу "Грозный" в одном из выпусков новостей, из последующих выпусков эту часть выступления вырезали. А в прокуратуре Чечни заверили, что Кадыров имел в виду только жесткие меры в отношении людей, пополняющих ряды террористов, но не собирался убивать наркоманов.

"В эпизоде речь шла о том, что наркоманы и токсикоманы являются благоприятной средой для их вовлечения в террористическую деятельность", — заверил "Интерфакс" прокурор Шарпудди Абдул-Кадыров.

Антинаркотическая кампания напоминает преследования геев

Как утверждает издание, нынешняя антинаркотическая кампания стартовала после совещания с руководством МВД, которое прошло 12 августа. Тогда Кадыров объявил о создании штаба по борьбе с наркоманией.

"Около 97% изъятых в регионе наркотиков являются наркотиками растительного происхождения (марихуана, конопля), а не синтетическими. Никаких нарушений при задержании или доставлении лиц в правоохранительные органы не выявлено и жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел не поступало", — утверждают в полицейском ведомстве.

В то же время Republic приводит сведения о незаконных задержаниях, о содержании подозреваемых под стражей без решения суда, пытках током и избиениях, а также угрозах адвокатам. "У антинаркотической кампании и борьбы с геями есть общие черты", — говорится в публикации.

"Задерживают предполагаемого наркомана, его заставляют назвать имена тех, кто может употреблять наркотики, и далее по цепочке. Это уже отработанный метод. Но это не гарантия того, что задерживаются одни наркоманы", — рассказал "Кавказскому узлу" один из местных жителей.

Также полицейские задерживают людей, указанных в телефонных адресных книгах задержанных "наркоманов", или тех, кто запечатлен на сохраненных фотографиях.

Чечня заняла третье место по темпам прироста наркопреступлений

Эту кампанию собеседник "Кавказского узла" в силовых ведомствах связывал с перестановками в руководстве Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД: в сентябре этот пост занял родственник чеченского лидера Хасмагомед Кадыров, в ноябре его сменил Гайрбек Делимханов, родственник депутата Госдумы Адама Делимханова. "Новому начальству управления нужны результаты, надо показать руководству республики: ты находишься на своем месте. Поэтому мероприятия по борьбе с наркоманией будут только усиливаться", — полагает источник.

Стоит отметить, по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Чечня занимает третье место в стране, уступая Чувашии и Челябинской области. А в общей структуре преступности нарушения закона, связанные с запрещенными веществами, составляют чуть больше четверти от всех случаев. В абсолютных цифрах это 941 преступление против 697 в 2016 году.

Все приговоры похожи друг на друга

Всего в 2016 году за оборот наркотиков было осуждено 590 человек, из них 154 отбывают наказание за решеткой, следует из данных судебного департамента при Верховном Суде.

Журналисты изучили 67 опубликованных на портале автоматизированной системы "Правосудие" приговоров чеченских судов и нашли в них общие детали. Во всех случаях фигурант срезал и засушивал несколько листов дикорастущей конопли. Полицейские обнаруживали запрещенное вещество, остановив человека на улице и попросив его предъявить документы: поскольку паспорта с собой у мужчины не было, его доставляли в отделение, где в ходе досмотра находили и изымали марихуану. В отдельных случаях нарушителя задерживали во время контрольной закупки. И, наконец, абсолютно все обвиняемые дали признательные показания, а их дела в основном рассматривались в особом порядке.

Отметим, параллельно с силовой операцией против наркомании в Чечне проводят и профилактические мероприятия. Так, в середине декабря сайт "Чечня сегодня" сообщал о профилактической беседе с молодыми людьми, задержанными за незаконное хранение, реализацию и употребление наркотиков, которая проводилась в отделе МВД по Гудермесскому району с участием представителей местной администрации, духовенства и родственников предполагаемых наркоманов.

"Представители органов власти осудили действия доставленных, а также их родителей, которые не занимаются своими детьми должным образом и не имеют представления, чем они занимаются в свободное время. Здесь же присутствующим напомнили, что вопросы, связанные с распространением или употреблением наркотических и психотропных веществ, а также вождением автотранспорта в нетрезвом состоянии, находятся под особым контролем Главы ЧР Героя России Рамзана Кадырова и руководства МВД по ЧР", — говорилось в отчете о мероприятии.

Как утверждалось, в ходе беседы молодые люди "искренне сожалели о содеянном, а их родители и близкие родственники пообещали, что более ответственно подойдут к вопросам воспитания своих детей". Об акциях массового покаяния перед Рамзаном Кадыровым, аналогичных тем, что имели место в 2015 году, не сообщается.

Добавим, в начале января в Чечне был арестован глава регионального отделения "Мемориала" Оюб Титиев. Он обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Адвокат правозащитника Петр Заикин настаивает на том, что наркотики его подзащитному подбросили полицейские. Следственный комитет отказался проводить проверку в связи с неправомерными действиями сотрудников полиции, а семья Титиева покинула Чечню в целях безопасности.