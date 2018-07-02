СМИ: Великие испанцы и бог Акинфеев — что пишут в России о победе футболистов

Российские СМИ с восторгом пишут о победе сборной России в матче в Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Русская служба Би-би-си подготовила обзор прессы РФ.

"Российская газета" называет игру "матч-триллер", напоминая, что несколько недель назад было сложно поверить в то, что национальная сборная России сможет хотя бы выйти из группы. Поэтому в реальность того, что происходило в воскресенье вечером в "Лужниках", верилось с трудом.

"Великие испанцы — чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы, играющие в лучших и самых богатых клубах планеты, — понурив головы, бредут в раздевалку. А в центре поля под "Калинку" танцует футбольная сборная России в полном составе," — пишет издание.

Газета напоминает, что на матче-открытии чемпионата российские футболисты пробежали 118 километров, "установив недостижимую для других команд планку". В воскресном матче россияне пробежали уже 146 километров, испанцы — 137 километров.

"Удержать концентрацию в таких условиях было невероятно тяжело, вот и валились ребята на поле в изнеможении. Один лежит, другой "вправляет" напарнику ногу… Испанцы продолжали плести свои неспешные кружева, и вот уже сосед по ложе прессы восклицает: "Ну это ведь не может вечно продолжаться. Они же додавят". Не додавили," — описывает издание ход матча.

Издание отмечает роль Игоря Акинфеева, как "лучшего игрока" матча. Он сам называет "лучшим игроком" матча всю команду. "Получилось так, как получилось. Слава богу, что мы выиграли," — заключает издание.

"Коммерсант" публикует подробный репортаж с матча. Издание называет результат игры самой главной победой в истории российского футбола.

"И этот день все, кто его пережил, — на поле и вне поля, участвуя в матче и наблюдая за ним, — наверняка запомнят в мельчайших деталях. Такие дни застревают в памяти надолго. Часто — навсегда," — пишет издание.

Издание анализирует состав команд и ход игры. "О беззубости сборной России, хотя бы внешней, замаскированной, после перерыва речи уже не шло. Огрызалась — будь здоров. Как не шло речи и об испанском пофигизме," — подчеркивает "Коммерсант".

Издание также цитирует комментарии, которые дали игроки и тренер после победного матча. В частности, Игорь Акинфеев, Федор Смолов, Александр Головин говорили про "сказку, похожую на сон", про готовность "умереть на поле", про опьяняющее чувство абсолютного счастья.

Тренер российской сборной Станислав Черчесов "сокрушался" по поводу рецидива травмы у игрока сборной Юрия Жиркова и о том, что эмоции надо беречь, поскольку чемпионат "только начинается". "Что, для него он и вправду только начинается, хотя вся Россия, надо полагать, не прочь остановить мгновение навечно?!" — заключает издание.

"Ведомости": первые протесты

Газета "Ведомости" комментирует первые акции протеста против повышения пенсионного возраста, которые 1 июля прошли более чем в тридцати российских городах. При этом протесты, отмечает издание, объединили как системную, так и внесистемную оппозицию в лице сторонников Алексея Навального, профсоюзов и парламентских партий.

"Ведомости" отмечают, что митинги прошли на фоне роста протестных настроений, вызванного пенсионной реформой. По свежим данным ФОМа, выйти на акции против повышения пенсионного возраста готовы 43% россиян. В целом же к реформе относятся отрицательно 80% опрошенных, а среди респондентов от 31 года до 60 лет — 86%. За две недели после объявления о реформе, по данным ФОМа, электоральный рейтинг Владимира Путина снизился уже с 62 до 48%.

Политолог Алексей Пожалов считает, что говорить о лидерстве именно Навального в организации этих протестов говорить пока рано, и ему, по мнению эксперта, нужно подключиться к пенсионному протесту, получив тем самым возможность дистанцироваться от имиджа либерала.

Навальный — лидер политического протеста и главная его сложность сейчас в том, что недовольные пенсионной реформой к политическому протесту пока не готовы, полагает политолог Аббас Галлямов. "Они традиционно выступали сторонниками властей, и им трудно сменить политическую лояльность в одночасье. Они готовы протестовать против самой реформы, но их смущает перспектива встать под знамена главного врага Путина", — считает политолог.

Другая проблема в том, что ядро сторонников Навального равнодушно к социальной тематике, добавляет эксперт: "Их не интересуют отдельные действия режима, они хотят свергнуть его безотносительно к тому, какой в стране будет пенсионный возраст. Повестки двух этих групп не совпадают, и Навальному будет трудно объединить их так, чтобы довольными оказались и сторонники политического протеста, и недовольные пенсионной реформой".

"Коммерсант": на волне протеста

КПРФ надеется на успех во время осенней выборной кампании: коммунисты хотят оседлать волну "пенсионного протеста". Они уверены, что их успеху будет способствовать недовольство инициативой правительства по повышению пенсионного возраста.

"В головах происходят очень массовые изменения. За десять дней рейтинг власти обвалился на 12%, а наша поддержка выросла на 5%", — цитирует газета лидера КПРФ Геннадия Зюганова. КПРФ, считает он, должна способствовать тому, чтобы недовольство "выплеснулось на улицу в должной мере организованно".

По словам зампреда ЦК Юрия Афонина, партия ставит задачу удвоить представительство КПРФ в тех 16 субъектах федерации, где 9 сентября предстоят выборы парламентов. Изменила КПРФ и отношение к муниципальным выборам, отмечает коммунист: "Прежде количество наших кандидатов не превышало 25% депутатских мандатов, которые разыгрывались на муниципальных выборах, теперь у нас будет не менее 50%".

Эксперты же пока не берутся прогнозировать, как скажется пенсионная реформа на региональных выборах. "Снижение рейтинга — это цена, которую власть платит за непопулярные реформы, — прокомментировал "Коммерсанту" президент Центра политических технологий Борис Макаренко. — Однако это усомнение общества во власти, ее порицание, но не отказ в доверии".

"Протест в нынешних условиях — это не столько уличная активность, сколько фига в кармане, которую избиратель демонстрирует власти во время выборов, голосуя за оппозиционеров, — заявил изданию политолог Александр Кынев. — Если власть намерена иметь дело с системной оппозицией, то ей следует смириться с тем, что критика со стороны парламентских партий станет жестче и радикальнее. Иначе эта ниша перейдет к внесистемной оппозиции".

"Ведомости": бабушкина пенсия

Повышение пенсионного возраста, анонсированное премьером Дмитрием Медведевым, обсуждается в основном через оптику потерь и приобретений самих пенсионеров, отмечает в редакционном комментарии свежего номера газета "Ведомости". Но пенсионеры в России, пишет издание — это еще и часть устоявшегося семейного уклада: дедушки и особенно бабушки не только помогают своим детям с внуками, но и нередко служат источником стабильной финансовой подпитки бюджетов домохозяйств младших поколений.

По мнению газеты, повышение в предложенные правительством сроки и темпы не только отложит время начала выплаты пенсии, сломав многим давно сформулированные жизненные планы, но и ощутимо повлияет на систему межпоколенческих трансфертов в части семей: итого жертвами перекройки станет не только само старшее поколение, но и их дети и внуки. По словам социолога Анны Мироновой из Высшей школы экономики, семей, члены которых не оказывали бы друг другу помощь, в России очень мало. И такое положение дел — помощь старших поколений младшим, считается в России нормальным.

Директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин считает, что лишение второго, пенсионного, дохода сильно ударит по семейному бюджету и может привести как минимум к депрессии, которую будут испытывать не только люди, подходящие к пенсионному возрасту, но и члены их семей.

А форсированная реализация заявленного правительством плана ведет к большей турбулентности: фактически людей предпенсионного возраста лишили права на планирование своей (и близких) жизни даже в среднесрочной перспективе, считает социолог: это не только ухудшит финансовое положение семей, где есть пенсионеры, но и будет психологически их разрушать, резюмирует Рогозин.

РБК: хранение с отсрочкой

С 1 июля операторы связи должны начать хранить записи разговоров, переписку, видео, изображения и другую коммуникацию абонентов в течение шести месяцев, как того требует "закон Яровой". Смогут ли сотовые операторы соблюдать закон, разбирается газета РБК.

Например, гендиректор "МегаФона" Сергей Солдатенков в ответ на вопрос РБК о том, начала ли компания исполнять требования "закона Яровой", сообщил, что она приступила к "масштабному использованию" оборудования для хранения данных и систем оперативно-розыскных мероприятий, но "пока не на всей сети". "Мы не могли на всей сети организовать хранение с 1 июля. Система будет поэтапно разворачиваться в разных регионах в течение пяти лет и к концу этого срока будет развернута по всей стране", — рассказал Солдатенков.

Однако, отмечает РБК, до сих пор не приняты документы с техническими требованиями к оборудованию, которое должно использоваться для хранения информации. В частности, как заявил представитель "Ростелекома", госоператор пока не заложил в свой бюджет расходы на исполнение требований по хранению данных в рамках закона.

Нерешенным, пишет газета, остается и основной вопрос — какую ответственность будут нести операторы и интернет-компании за неисполнение требований "закона Яровой". Впрочем, по мнению Солдатенкова, даже если бы подобные документы уже были утверждены, государство вряд ли стало бы наказывать оператора.

"Если мы говорим о том, что идем по плану, то не думаю, что возникнут какие-то претензии. Вопрос же со стороны государства — не наказать оператора, а сделать так, чтобы была возможность обеспечить хранение данных", — пояснил он.