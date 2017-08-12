СМИ: в 20 тоннах яичной продукции в Испании обнаружен фипронил

Яичный продукт со следами фипронила был впервые выявлен на одном из предприятий в Испании, сообщила в субботу газета El Pais.

По ее информации, на одном из предприятий провинции Бискайя данное вещество было найдено в 20 тоннах пастеризованных жидких яиц из Франции. В Испании это первый случай обнаружения фипронила в продуктах. Власти страны заверили, что данная партия не успела поступить в продажу и будет уничтожена, передает ТАСС.

11 августа представители Еврокомиссии объявили об обнаружении в 15 странах ЕС, а также в Словакии и Гонконге, куриных яиц, зараженных фипронилом. Этот химикат используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы в том случае, если в больших объемах накопится в организме.