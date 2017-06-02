СМИ узнали о попытке Трампа сразу после избрания отменить санкции против РФ

Представители администрации США в первые недели президентства Дональда Трампа поручили сотрудникам Госдепартамента разработать план по снятию экономических санкций с России, возвращению ей дипломатам "дач" и снятию напряженности в отношениях с Москвой, сообщает портал Yahoo News со ссылкой на источники.

По их информации, "эти усилия встревожили некоторых чиновников Госдепартамента, и они незамедлительно начали лоббировать среди членов Конгресса идею принятия законопроекта, направленного на блокирование шагов администрации Дональда Трампа".

"В Белом доме всерьез рассматривали вопрос об отмене санкций в одностороннем порядке", — заявил Yahoo News бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства Дэн Фрид, занимавший пост главного координатора по вопросам санкционной политики до конца февраля текущего года.

По его словам, "в первые несколько недель президентства Трампа он получил несколько "панических" звонков от представителей американского правительства, которые сообщили ему о поручении разработать шаги по снятию санкций и умоляли его "остановить это".

Фрид сказал, что "он настолько был обеспокоен этим, что связался с союзниками с Капитолийского холма, в том числе с сенатором Беном Кардином, чтобы призвать их быстро принять законопроект, который бы "кодифицировал" существующие санкции, что создало бы для Трампа трудности по их отмене".

Помощник экс-госсекретаря США по правам человека Том Малиновски сообщил Yahoo News, что он также "начал лоббировать данную идею с законопроектом, когда узнал от бывших коллег, что администрация нового президента разрабатывает план по отмене санкций и, возможно, встречу Трампа и президента РФ Владимира Путина в рамках усилий по достижению "большой сделки" с Москвой".

"Это было бы односторонней победой Москвы", — сказал Малиновски, который за несколько дней до отставки представил свой собственный пакет санкций в отношении высших российских должностных лиц в связи с нарушениями прав человека, подпадающими под "закон Магнитского".

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, "что администрация начала разрабатывать изменения по российским санкциям в рамках более широкого обзора политики в этой сфере, который в настоящий момент осуществляется".

"В считанные дни после того, как президент Трамп занял свой пост, чиновники, разместившиеся на одном этаже с Госсекретарем, разослали распоряжение с "заданием" отделу европейских и евразийских дел разработать перечень опций для улучшения отношений с РФ как части сделки в размен на сотрудничество России в войне с "Исламским государством" (запрещено в РФ) в Сирии", — рассказали порталу два экс-сотрудника Госдепартамента.