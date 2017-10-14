СМИ узнали о показаниях обвиняемого в организации убийства Вороненкова

Предприниматель Владимир Тюрин, которого на Украине назвали заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в марте 2017 года, дал показания в Следственном комитете России. Об этом в субботу, 14 октября, пишет газета ”Коммерсантъ”.

По данным источников газеты, Тюрин сам приехал в главное следственное управление СК и заявил, что у него не было никаких мотивов для убийства Вороненкова. Явиться к российским следователям Тюрина побудили обвинения украинской Генеральной прокуратуры. Он рассказал им, что не был знаком с убитым, а их деловые интересы никогда не пересекались.

Также Тюрин заявил, что не испытывал ревности к жене Вороненкова Марии Максаковой, с которой у него несколько лет назад были отношения. Он указал, что они расстались задолго до знакомства Максаковой и Вороненкова.

Опроверг Тюрин и свои контакты со спецслужбами. Он добавил, что убийство Вороненкова привлекло общественное внимание к его персоне и деятельности, что стало для него проблемой.

Газета пишет, что Следственный комитет отрабатывает несколько версий убийства Вороненкова, большинство из них связано с бизнес-конфликтами бывшего депутата Госдумы от КПРФ. По делу было допрошено порядка пятидесяти человек из числа знакомых, родственников и деловых партнеров Вороненков.

Сам бывший депутат, как утверждают источники издания, сильно сожалел о том, что после сложения полномочий уехал на Украину, а не в США, где его ”ждали”. ”Это была большая ошибка”,— по словам свидетелей, сокрушался Вороненков.

9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова. По его словам, исполнителем был гражданин Украины Павел Паршев, которого смертельно ранил на месте преступления охранник бывшего депутата. Двое сообщников киллера задержаны. Еще двое, по данным следствия, в настоящее время находятся за пределами страны. Генпрокурор добавил также, что дело будет передано в суд. Адвокат Тюрина Беляк сказал, что его подзащитный считает все обвинения бредом.

Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта.