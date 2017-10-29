29.10.2017, 11:30

СМИ: Трамп просит опубликовать письма Клинтон

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Gazeta.ru
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СМИ: Трамп просит опубликовать письма Клинтон
Foto: Charlie Neibergall, AP

Президент США Дональд Трамп обратился к Госдепартаменту с призывом ускорить публикацию писем экс-госсекретаря и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, сообщает CNNсо ссылкой на официальных лиц.

По данным телеканала, в распоряжении Госдепа находится около 40 тыс. страниц документов, в которых содержится служебная переписка Клинтон с личной электронной почты, передает Gazeta.ru.

Ранее Клинтон назвала переписку с личной почты самой важной и большой своей ошибкой, из-за которой она, по ее мнению, проиграла в президентской гонке.

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