СМИ: Трамп планировал подарить Путину пентхаус за 50 млн долларов в Москве

Роскошные апартаменты с обзором всей столицы оценивались в 50 миллионов долларов, на тот момент личный юридический консультант Трампа Майкл Коэн обсуждал идею подарка с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, пишет Buzzfeed со ссылкой на четыре источника, один из которых был автором этой идеи, 29 ноября.

Возведение башни задумывалось еще до президентства Трампа. Ранее сообщалось, что Коэн обращался к Пескову в январе 2016 года с просьбой помочь с проектом строительства Trump Tower.

В дальнейшем Коэн уведомил членов конгресса США, что направил такое письмо по рекомендации бизнесмена российского происхождения Феликса Сатера. Он подчеркнул, что идея строительства Trump Tower в Москве не была связана с президентской кампанией Трампа, а была лишь одним из множества проектов, которые Trump Organization разрабатывает как внутри страны, так и за рубежом.

Коэн также добавил, что не помнит, чтобы получал ответ от Пескова, а проект строительства небоскреба был свернут спустя пару недель после отправки письма.

Однако расследование связей Трампа и его команды с российскими властями во время предвыборной кампании показало, что Коэн солгал о сроках отказа от строительства "башни Трампа": планы были свернуты не в начале 2016 года, а летом, когда предвыборная кампания в США была уже в разгаре. Более того, через четыре дня после отправки письма Пескову Коэна пригласили в Москву. В этом юрист признался 29 ноября.