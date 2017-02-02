СМИ: Трамп бросил трубку во время разговора с премьером Австралии

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом худшим из всех его бесед с иностранными лидерами. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Планировалось, что австралийский и американский лидеры проговорят по телефону час, однако Трамп бросил трубку на 25-й минуте. Перед этим он успел уведомить самого Тернбулла, что этот звонок — худший.

Как пишет газета, Трамп разозлился, когда Тернбулл напомнил ему об обязательстве по приему беженцев из Австралии. Еще при экс-президенте США Бараке Обаме было подписано соглашение, согласно которому США примут несколько тысяч беженцев из центра временного содержания в Австралии.

Позже американский президент выразил свое негодование в твиттере.

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”Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту чертову сделку”, — написал Трамп.

По итогам разговора с президентом США Тернбулл отметил, что ему ”нечего добавить”.

”Эти беседы проходят искренно, откровенно, приватно. Если вы видели сообщения о них, мне нечего к ним добавить”, — сказал австралийский премьер в ходе пресс-конференции.