Судебный процесс по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении крупной взятки, будет проходить в закрытом режиме, сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию СМИ подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Подтверждаю — "дело Улюкаева" готовится к закрытому суду", — написал он на своей страничке в Twitter.

Подтверждаю - "дело Улюкаева" готовится к закрытому суду— Алексей Венедиктов (@aavst) January 2, 2017





"В деле очень много материалов оперативной работы, прослушек, все они носят секретный характер, поэтому уже сейчас можно сказать, что слушания в суде будут проходить в закрытом режиме", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника "Росбалта", знакомого с ситуацией, Улюкаев во время следствия и суда не намерен признавать свою вину. В его окружении полагают, что у следствия нет никаких доказательств вины министра, который якобы не знал, что в переданном ему в офисе "Роснефти" чемодане были деньги. Кроме того, адвокаты настаивают на том, что при задержании чиновника были нарушены его права.

Между тем следствие уверено в доказанности виновности Улюкаева, в частности — с помощью записей переговоров. Одной из главных улик в деле является запись беседы экс-главы Минэкономразвития с главой одного из госбанков, во время которой Улюкаев жалуется, что он сам и его подчиненные не получают денежной благодарности за работу по созданию материально-технического обоснования для сделки по покупке "Роснефтью" "Башнефти", и грозит в дальнейшем чинить препятствия в реализации данной сделки, рассказал источник "Росбалта".

По его словам, в ответ собеседник успокаивает министра и обещает обсудить эту проблему с "Игорем Ивановичем" (Сечиным). При этом в материалах дела личность человека, с которым разговаривал Улюкаев, засекречена.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в офисе "Роснефти" 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила "Роснефти" приобрести государственный пакет акций "Башнефти". Басманный суд Москвы отправил чиновника под домашний арест до 15 января, а президент снял его с должности в связи с "утратой доверия".

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Максимальная санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/02jan2017/ulyukclose.html