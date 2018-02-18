СМИ: Сто грузовых автомобилей на границе с Украиной не могут попасть в Россию

В районе пункта пропуска автомобильного сообщения Гоптовка в Харьковской области Украины скопилась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию России, передает ”Интерфакс” со ссылкой на восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

”В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей”, — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что около 100 транспортных средств вернулись на территорию Украины, для того, чтобы продолжить движение другим маршрутом. Сообщается также, что российская сторона не ответила на запрос Украины по сложившейся ситуации. По словам людей, которые едут со стороны России, грузовые средства не могут проехать через границу из-за неисправности рентгеновского оборудования для досмотра грузов.