СМИ США: Скарамуччи уволен с поста главы пресс-службы Трампа

По сообщениям американской прессы, директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи уволен со своего поста — всего через десять дней после назначения.
Бывший финансист Энтони Скарамуччи, назначенный на пост в администрации Дональда Трампа 21 июля, сразу же ославился, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег, главу администрации Райнса Прибуса и советника президента Стива Бэннона.
Репортер опубликовал тирады Скарамуччи.
Прибус и пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер уволились после назначения Скарамуччи.
По сообщениям прессы, решение уволить Скарамуччи принял новый глава администрации Трампа Джон Келли. Официальное заявление об этом решении ожидается в ближайшее время.