СМИ сообщили о задержании причастной к убийству посла Карлова россиянки

В Анкаре арестована 33-летняя россиянка, подозреваемая в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова. Известно, что ее зовут Екатерина. Об этом в понедельник, 6 марта, пишет Yeni Akit Gazetesi.

Как конкретно женщина связана с убийством дипломата, не сообщается. Однако, по информации издания, до конца ноября 2016-го она поддерживала контакты с непосредственным исполнителем убийства Мевлютом Мертом Алтынташем, в том числе через мессенджер WhatsApp. Кроме того, она якобы звонила в российский культурный центр в Анкаре.

Также отмечается, что Екатерина может быть причастна к организации проституции в пятизвездочных отелях города.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который впоследствии был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД России случившееся назвали терактом.