СМИ сообщили о признании Киевского патриархата Константинополем

Как сообщалось, ранее руководители обеих организаций — Филарет Денисенко и Макарий Малетич — обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о признании.

Информацию о признании обоих Синодом в Стамбуле подтверждает и источник греческого агентства церковных новостей "Ромфеа".

С тех пор, как Русская православная церковь в 1997 году наложила анафему на Денисенко, ни одна из поместных Православных церквей не имела евхаристического и молитвенного общения с ним и возглавляемым им "Киевским патриархатом".

Официальных сообщений Константинополя об итогах Синода пока не поступало.

Украинские власти и представители раскола добиваются создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. Патриарх Варфоломей согласился им в этом помочь, направив в сентябре на Украину двух экзархов.