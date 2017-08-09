09.08.2017, 12:35

СМИ: Россия с США и Израилем провели секретные встречи по Сирии

 (2)
Gazeta.ru
EST
Süüria
SüüriaFoto: AMER ALMOHIBANY, AFP

Израиль, США и Россия провели серию секретных встреч по Сирии в столице Иордании Аммане и в одной из европейских столиц, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Haaretz.

Сообщается, что в ходе встреч обсуждалась тема прекращения огня на юге Сирии.

Издание утверждает, что переговоры были проведены за несколько дней до того, как Россия и США объявили о ”сделке”.

Отмечается, что израильская сторона в ходе встреч выражала возражение из-за присутствия Ирана в Сирии.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил со своим коллегой из США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии и Ираке.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии