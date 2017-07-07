СМИ: Россия активизировала разведку в США

Российские спецслужбы активизировали сбор разведданных в США после выборов президента. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на CNN.

Чиновники рассказали телеканалу, что Россия чувствует себя ”воодушевленной” из-за отсутствия ”надлежащего” ответа со стороны администрации как экс-президента Барака Обамы, так и действующего главы государства Дональда Трампа.

”Русские продолжают агрессивный сбор информации в США, и их успех во вмешательстве в выборы не остановил их”, — заявил один из бывших высокопоставленных чиновников разведки, знакомый с работой администрации Трампа.

Телеканал сообщает, что с момента ноябрьских выборов президента число предполагаемых российских разведчиков, по данным американских правоохранителей и представителей разведслужб, возросло. По словам источников, к настоящему моменту насчитывается около почти 150 российских разведчиков в США.

Кроме того, анонимные чиновники рассказали, что Россия якобы наращивает количество ”шпионов” после того, как в декабре США выслали 35 российских дипломатов.

Ранее Трамп заявил, что верит в возможность вмешательства России в выборы в США. Впоследствии в Кремле прокомментировали его слова.