СМИ: российские корабли были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии

На момент ракетного удара США по аэродрому Шайрат в Сирии 7 апреля в Средиземном море не было российских военных кораблей, способных организовать слежение за осуществившими атаку американскими эсминцами.

Также там отсутствовали суда с ракетным вооружением. Уже после удара Россия нарастила группировку ВМФ у сирийских берегов.



О неспособности российских кораблей отследить ракетный удар США газете "Ведомости" рассказал человек, близкий к Министерству обороны РФ. По его словам, на тот момент в Средиземном море было лишь два средних десантных корабля, занимавшихся доставкой военных грузов в Сирию, и два тральщика Черноморского флота.

При этом сразу после удара американских эсминцев, 7 апреля, информированный источник "Интерфакса" сообщил, что новейший фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" вышел в Средиземное море для возвращения в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. "Адмирал Григорович" возвращается в состав соединения в Средиземном море после участия в совместных учениях с кораблями ВМС Турции", — пояснил тогда собеседник агентства. Источник отметил, что "фрегат вышел еще 5 апреля в соответствии с планом и пересекает черноморские проливы".

Тогда же автор сайта Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через турецкие проливы, Йорук Ышык отметил в своем Twitter, что "Адмирал Григорович" пересекает Босфор и возвращается в Средиземное море. В Совете федерации 10 апреля подтвердили, что "Адмирал Григорович" вернулся в Средиземное море, сообщало РИА "Новости". Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что возвращение носит плановый характер и не связано с ударом США по аэродрому в Сирии.

13 апреля начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан I ранга Вячеслав Трухачев сообщил "Интерфаксу", что "Адмирал Григорович" пополнил запасы в Тартусе, после чего вышел в море и продолжил выполнение задач в составе группировки кораблей ВМФ РФ.

До сих пор информации о проходе фрегата в обратном направлении не было, отмечают "Ведомости". Есть информация, что корабль останется в Средиземном море до лета 2017 года.

B ноябре 2016 года "Адмирал Григорович" из акватории Средиземного моря осуществил пуски крылатых ракет "Калибр" по позициям боевиков группировок "ИГ" и "Джебхат ан-Нусра" в сирийских провинциях Идлиб и Хомс.

В настоящее время в составе российской группировки ВМФ в Средиземном море выполняют задачи два однотипных корабля — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". 27 апреля Минобороны РФ сообщило, что большой противолодочный корабль "Североморск" Северного флота, обогнув Африку, тоже вошел в Гибралтар.

5 мая российское военное ведомство сообщило, что в пролив вошла дизельная подлодка "Краснодар", которая прибудет к месту базирования на Черном море в июне. Это судно было построено для ЧФ и тоже должно было быть сдано в прошлом году, однако задержалось на Балтике после навигационной аварии и ремонта.

Два фрегата проекта 11356 и подлодка "Краснодар" располагают возможностью суммарного залпа 36 крылатыми ракетами "Калибр" по наземным целям. Для сравнения, американские эсминцы 7 апреля запустили из Средиземного моря 59 ракет Tomahawk по сирийскому правительственному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, из которых достигли цели 58.

9 мая телеканал Fox News сообщил со ссылкой на американских военных чиновников, что Россия отправила в Сирию за последние дни 21 гаубицу M-30. Источники отмечали, что артиллерийские орудия прибыли на грузовом корабле в сирийский порт Тартус.

Также Россия направила в Сирию ракеты для ЗРС С-400. По данным собеседников Fox News, ракеты для российской ЗРС позволят удвоить число ракет России типа "земля — воздух" в Сирии. Кроме того, в сирийской Латакии был замечен российский самолет A-50, предназначенный для дальнего радиолокационного обнаружения, сообщает израильское агентство ImageSat International, представив спутниковые снимки высокого разрешения.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента страны Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Тогда было уничтожено 24 сирийских самолета. В Вашингтоне объявили, что это стало ответом на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, якобы устроенную режимом президента Сирии Башара Асада. Американская сторона считает, что именно с этого аэродрома осуществлялась химатака.

После ракетного удара США в Хомсе журналисты гадали, почему российские ЗРК в Сирии не помешали удару по аэродрому. Отмечалось, что сирийские военные имеют на вооружении зенитно-ракетный комплекс С-200. Россия использует в Сирии более современные ЗРК — С-300 и С-400.

Эксперты предположили, что при обстреле авиабазы американцы составили маршрут полета своих ракет так, что они не попадали в зону действия российских средств ПВО. В Пентагоне заявили, что предупредили Россию о готовящемся ударе за два часа. В Кремле подтвердили, что предупреждение было.