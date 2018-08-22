22.08.2018, 12:41

СМИ: Российская ядерная ракета упала в Баренцево море

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Gazeta.ru
EST 2
Rakett
фото иллюстративноеFoto: Sergei Grits, AP

Российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море в результате неудачных испытаний в ноябре 2017 года, ее до сих пор не подняли на поверхность. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на ознакомленный с докладом американской разведки источник.


По имеющимся данным, в настоящее время Россия готовится к поискам и подъему на поверхность ракеты с ядерным двигателем. Как стало известно, в поисковой операции будут участвовать три судна, одно из которых оборудовано для работы с радиоактивными материалами.

Источники отметили, что точные сроки проведения операции не определены. Также не упоминается о потенциальном ущербе здоровью или окружающей среде, который мог бы быть вызван возможным повреждением корпуса ракеты.

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