СМИ России: задержанием Серебренникова силовики заявляют о себе

В обзоре российских СМИ:

Задержание Серебренникова помешает президентской кампании

Сечин, Володин и Ротенберг теряют влияние

У 5 тысяч пилотов отберут свидетельства



РБК: "Контроль аппарата тотален"



Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в мошенничестве режиссеру, художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову.



Как отмечает РБК, обвинение основывается на показаниях бывших коллег Серебренникова — двух бухгалтеров "Седьмой студии", рассказавших следствию о механизмах вывода денег, которые якобы применяло руководство компании.



Задержание режиссера создает негативный фон для президентской предвыборной кампании, считают опрошенные РБК политологи. По их мнению, преследование Серебренникова говорит о возрастающем влиянии в государственной системе силовых структур, которые подчас не удерживает от резких движений даже президентская характеристика "дураки".

После обысков в "Гоголь-центре" в защиту Серебренникова и его коллег высказались множество видных деятелей культуры. Актриса Чулпан Хаматова зачитала в день обысков коллективное обращение театральных деятелей в поддержку режиссера, а актер Сергей Безруков задал Путину вопрос о Серебренникове во время прямой линии 15 июня. Актер Евгений Миронов и гендиректор Большого театра Владимир Урин передали президенту письма в защиту Серебренникова. В его защиту выступала и Гильдия театральных режиссеров.



Арест Серебренникова после того, как Путин выразил недовольство действиями силовиков, говорит об уменьшении влияния президента в государственной системе и о росте влияния силовых структур, полагает президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский.

"Контроль аппарата тотален настолько, что он может избрать [президентом] кого угодно. И Владимир Путин нужен ему не в качестве активного лица, которое может управлять положением, а в качестве фронтмена. Вторжение силовых структур [во власть] — это опасно, но уже неизбежно. Поскольку президент, который замкнул на себе контроль этих структур, не справляется с этим контролем", — сказал эксперт в беседе с РБК.



По его мнению, усиление влияния силовых структур может говорить о том, что президентская избирательная кампания "пройдет под аккомпанемент выборочных арестов". "Аресты, обыски и возбуждение громких дел — единственный способ для них заявить свое право на первенство: "ты более успешен, если твои дела и аресты более громкие", — пояснил политолог.



"Ведомости", "Дождь": состав "политбюро" может обновиться



Путин останется президентом, но состав его "политбюро" может претерпеть изменения, пишут "Ведомости" со ссылкой на новый, пятый по счеты доклад холдинга "Минченко консалтинг" "Политбюро 2.0: Реновация вместо демонтажа".



По мнению политологов, из кандидатов в президенты Дмитрия Медведева выбили расследования оппозиционера Алексея Навального. При этом у Медведева отличные шансы сохранить за собой пост премьера. Хотя автор доклада Евгений Минченко дает еще два прогноза относительно трудоустройства нынешнего премьера после президентских выборов: переход в "Газпром" "и перехват у Игоря Сечина позиции "главного энергетика" или переход в Верховный суд.



По мнению авторов, уверенно себя может чувствовать Сергей Шойгу как успешный министр обороны воюющей страны, а динамичнее всего набирает влияние руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов. Также Минченко отмечает мэра Москвы Сергея Собянина: он вовлекает в реновацию большое количество элитных групп, которые становятся союзниками мэра.



Телеканал "Дождь", комментируя доклад, отмечает: авторы поместили Игоря Сечина, а также спикера Госдумы Вячеслава Володина и миллиардера Аркадия Ротенберга в "переходную зону" по степени влияния.



По мнению авторов доклада, "напористый управленческий стиль Сечина" формирует против главы "Роснефти" "широкую элитную коалицию". Для элит арест министра экономического развития Алексея Улюкаева, как считают политологи, стал "примером нарушения негласных правил взаимоотношений".



"Предметом критики становятся выход Сечина за пределы его зоны ответственности, финансовые результаты "Роснефти" и ее затратных международных проектов, возможные негативные последствия иска против АФК "Система" для инвестиционного климата в стране, деморализующее управленческую элиту настойчивое использование силового инструментария", — говорится в докладе.



"Коммерсант": Росавиация массово отзывает лицензии у пилотов



Кризис в сфере обучения пилотов в России, развивающийся на фоне усиления оттока кадров за рубеж, может обостриться, пишет "Коммерсант". Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов. Мера затронет выпускников частных и государственных училищ, а свидетельств могут лишиться около 5 тыс. действующих пилотов.



Росавиация отменила свое распоряжение от 2006 года, утверждавшее программы подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных учреждениях РФ, следует из телеграммы ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА). Таким образом, программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, одобренные до 1 января 2016 года, аннулируются.



О конфликте в авиационном образовании стало известно в мае. Пилоты и другие работники отрасли обратились в ICAO, требуя "прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров". По мнению протестующих, ведомство незаконно аннулировало свидетельства сотен авиаспециалистов. Пилоты считали, что Росавиация "проводит карательную политику", пытаясь прикрыть собственные упущения после завершения расследования катастрофы самолета Boeing 737 в Казани в 2013 году.



Новая инициатива Росавиации, полагают источники газеты, может лишить свидетельств около 5 тыс. действующих пилотов, выпускников частных и государственных училищ, среди которых Красный Кут, Бугуруслан, Сасово.



Борис Рыбак из Infomost считает, что события последних месяцев в сфере российского авиационного образования ведут к сокращению базы летчиков в стране, что будет иметь "крайне негативные последствия для отрасли". Профессия пилота, поясняет эксперт, станет еще более дефицитной, стоимость труда вырастет, а отток специалистов за рубеж ускорится.