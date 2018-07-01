01.07.2018, 10:00

СМИ рассказали об опасениях Запада от встречи Путина и Трампа

 (41)
Gazeta.ru
EST 1
Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: Reuters/ Delfi

Обозреватель The Independent Мэри Дежевски рассказала об опасениях западных стран от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что когда Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в мире опасались, что американский президент ”предаст” интересы США и Запада, однако этого не произошло. Подобные опасения высказываются и сейчас.

Дежевски подчеркивает, что договоренности, которые могут быть достигнуты на российско-американском саммите, больше не позволят представлять Москву в образе ”извечного врага” Запада и ”изгонят призрака ”новой холодной войны”.

Кроме того, одним из предвыборных обещаний Трампа было улучшение отношений с Россией. И, как отмечает обозреватель, президент Соединенных Штатов движется к выполнению этого обещания.

Ранее стало известно, что на встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп планирует обсудить гонку вооружений.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?

01.07.2018
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Германия уговорила Эстонию и еще 13 стран ЕС оперативно принимать мигрантов обратно

30.06.2018
Канцлер Германии Ангела Меркель добилась согласия 14 стран оперативно принимать обратно мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении новостного агентства DPA, передает rus.delfi.lv.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €

Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой

30.06.2018
По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны.
Подробнее




Невозможно поверить! Месси и Роналду не забили ни одного гола в плей-офф

01.07.2018
Стартовые матчи 1/8 финала чемпионата мира подарили любителям футбола немало запоминающихся моментов. Кто бы мог подумать, что в один день вылетят с турнира два вечных оппонента - аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ