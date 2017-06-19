СМИ: Порошенко собрался отменить ”антитеррористическую операцию” в Донбассе

В администрации президента Украины Петра Порошенко разрабатывают законопроект, предусматривающий ”мирную реинтеграцию” Донбасса, передает "Медуза".

По данным газеты ”Коммерсант”, планируется прекратить так называемую ”антитеррористическую операцию” (АТО) и ввести вместо нее военное положение в прифронтовой зоне.

”Суть изменений в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии”, — сказал ”Коммерсанту” источник, близкий к администрации Порошенко.

Ожидается, что в зону военного положения войдут Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

Собеседники издания в Верховной Раде Украины рассказали, что законопроект также предусматривает ”ряд льгот и послаблений” для жителей Донбасса. Планируется упростить порядок выплаты украинских пенсий, снизить ограничения на перевозку грузов через линию разграничения сторон конфликта и наладить торговые отношения.