СМИ: подозреваемый в атаке в Нью-Йорке совершил теракт от имени ИГ

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов осуществил атаку в Нижнем Манхэттене у Всемирного торгового центра от имени террористической группировки ”Исламское государство”, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал NBC News.



По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ.

Также сообщается, что Саипов проживает в городе Патерсон, штат Нью-Джерси. При этом во время задержания у него были обнаружены водительские права, выданные в штате Флорида, в которых указан адрес в городе Тампа.

Знакомый Саипова — Кобилджон Маткаров рассказал, что тот ”был очень счастливым человеком”.

”Он любил США, и он не террорист. Он всегда счастлив, все время улыбается”, — сказал Маткаров.

Ранее глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил заявил, что мужчина, задержанный после наезда на людей в Нью-Йорке, был вооружен пистолетом для пейнтбола.

Президент США Дональд Трамп после атаки в Нью-Йорке сообщил, что Соединенные Штаты не допустят на свою территорию террористическую группировку ”Исламское государство”.

Днем 31 октября на Манхэттене мужчина за рулем автомобиля сбил нескольких человек, а после начал стрельбу. Нападавший был задержан полицией. В результате произошедшего к настоящему моменту погибли восемь человек, более 10 получили различные ранения.