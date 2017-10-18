СМИ: Павленского поместили в психиатрический госпиталь

Акциониста Петра Павленского, который поджег здание Банка Франции, перевели в психиатрический госпиталь полиции. Об этом сообщает Le Figaro.

”После изучения поведения, которое было проведено утром, Петр Павленский был переведен в психиатрический госпиталь префектуры полиции”, — сказал источник издания.

По словам источника, задержана также соратница Павленского Оксана Шалыгина, передает Gazeta.ru.

Он заявил, что Павленского и Шалыгину обвиняют ”в намеренной порче имущества с помощью зажигательного вещества”.

Прокуратура Парижа продолжает расследование дела.

Ранее Павленский назвал целью акции в Париже ”революционный пожар во всем мире”.