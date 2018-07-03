03.07.2018, 20:31

СМИ: несколько акций протеста могут пройти в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

 (12)
ИТАР-ТАСС
EST
Donald Trump, Vladimir Putin
Donald Trump, Vladimir PutinFoto: Evan Vucci, AP/Scanpix

Несколько акций протеста могут быть организованы в Хельсинки в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля. Как сообщила во вторник телекомпания Yle, в полицию на текущий момент поступили заявки на проведение четырех демонстраций.

В частности, одну из них организует молодежное крыло правительственной Национальной коалиционной партии, другую — группа, состоящая из проживающих в Финляндии выходцев из РФ. Молодежное крыло Национальной коалиционной партии планирует выступить против воссоединения Крыма с Россией и против введенных Трампом пошлин на алюминий и сталь.

Точные места проведения мероприятий пока не объявлены. В полиции города указали, что это выяснится, когда определится место встречи президентов. В ведомстве полагают, что ближе к саммиту акций будет заявлено больше.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Предприниматель — о субботней стрельбе: я не знал о возможных проблемах с наркотиками у моего сына

03.07.2018
В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а позже по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Подробнее

Призыв читателя: не закрывайте глаза на домашнее насилие! Печальная история одной девушки

03.07.2018
В июне департамент полиции и погранохраны проводит акцию “А я не боюсь вмешаться”. Это акция посвящена насилию, а именно против него. Сотрудники полиции просят сообщать о насилии в семье, а также не проходить мимо, если вы стали свидетелем насилия. В этой статье пойдет речь о девушке, которая в детстве пережила трагедию.
Подробнее


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Англия против Колумбии. Кто победит в Москве?

03.07.2018
В 1/8 финала чемпионата мира по футболу один из претендентов на медали Англия сразится в Москве с Колумбией (начало в 21:00). Этот поединок завершает программу матчей первого раунда плей-офф. За основными событиями матча можно следить с помощью нашего блога.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГЛАВОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии и ЧП в Таллинне, смерть британского военнослужащего и интервью Бородича Delfi

03.07.2018
Сегодня в Таллинне произошли две аварии, одна из них - на железнодорожном переезде с летальным исходом: мужчина, попавший под поезд, погиб на месте. Вторая авария произошла в Ласнамяэ, пострадали пешеходы из-за вылетевшей на тротуар машины. Также сегодня на портале Delfi вышло интервью с Денисом Бородичем, который покидает Рийгикогу, чтобы возглавить TLT. Об этом и других новостях читайте в нашей подборке.
Подробнее


-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106832001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €

Команда юных футболистов, заблокированная дождями в пещере Таиланда, может провести там более четырех месяцев

03.07.2018
Радость от обнаружения живыми 12 футболистов-юниоров и их тренера, после того как они девять дней провели в полузатопленной пещере и считались пропавшими без вести, сменяется новой тревогой: вызволить попавших в природную ловушку ребят очень сложно. Возможно, им придется несколько месяцев провести в пещере в ожидании окончания сезона дождей, считают спасатели.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT

03.07.2018
Денис Бородич (38) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT.
Подробнее

В Swedbank при бесконтактных платежах невозможно самостоятельно установить лимит. Почему?

03.07.2018
В Swedbank нет возможности самостоятельно установить дневной лимит при оплате картой с бесконтактным чипом. Поэтому в случае кражи пользователи таких карт должны действовать как можно быстрее, пишет Kasulik.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СМИ: несколько акций протеста могут пройти в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

03.07.2018
Несколько акций протеста могут быть организованы в Хельсинки в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля. Как сообщила во вторник телекомпания Yle, в полицию на текущий момент поступили заявки на проведение четырех демонстраций.
Подробнее