СМИ: КНДР заявила о готовности потопить авианосец США

Северная Корея 23 апреля заявила, что готова потопить американский авианосец для того, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство Reuters.
”Наши революционные силы готовы потопить ядерный авианосец США с помощью одного удара”, — сказано в комментарии, опубликованном газетой ”Нодон Синмун”.
Газета сравнила авианосец с ”грубым животным” и заявила, что удар по нему станет ”реальным примером демонстрации силы наших вооруженных сил”.
Отмечается, что комментарий был размещен на третьей странице газеты после двухстраничной заметки о лидере КНДР Ким Чен Ыне, осматривающем свиноферму.
Ранее СМИ сообщили, что КНДР пригрозила Австралии ядерной ракетой за ”слепое потакание США”.