СМИ: Экс-советнику Трампа не предоставят иммунитет в обмен на информацию о связях с РФ

Комитет по разведке Сената США отклонил запрос адвоката Майкла Флинна, бывшего советника Дональда Трампа по безопасности, о предоставлении неприкосновенности в обмен на свидетельские показания о связях с Россией. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщает NBC со ссылками на источники в Конгрессе. Как заявил неназванный высокопоставленный конгрессмен, обладающий информацией из первых рук, адвокату Флинна сказали, что это решение еще пока "самое предварительное", и что вопрос о предоставлении иммунитета в настоящий момент не обсуждается.

Адвокат Флинна Роберт Келнер подтвердил в специальном заявлении, что соответствующие переговоры состоялись. "У генерала Флинна, конечно, есть что рассказать, и он очень хочет это рассказать", — заметил Келнер. Однако "из уважения" к ведомствам, ни Флинн, ни сам Келнер не будут комментировать подробности дискуссии. Адвокат также обвинил СМИ в "необоснованных обвинениях", "возмутительных заявлениях о госизмене" и "грязных намеках".

Адам Шифф, один из высокопоставленных членов Комитета по разведке Сената, признал, что заинтересованность министерства юстиции США в показаниях экс-советника Дональда Трампа по безопасности может быть важнее желания Конгресса выслушать его. Шифф уточнил, что прежде, чем принимать решение о предоставлении иммунитета для Флинна, необходимо иметь "показания других свидетелей и дополнительные документы". "Нужно сперва понять, насколько серьезным и важным шагом является для бывшего советника президента США просьба об иммунитете от судебного преследования", — добавил Шифф.

Сам Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал о том, что Флинн имеет право запросить гарантии неприкосновенности.

Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 марта 2017 г.





Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком. Затем Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, заявив ему, что никогда не обсуждал с Кисляком проблему санкций против Кремля.