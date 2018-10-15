СМИ: действия Италии могут привести к краху Евросоюза

Тем не менее Ди Майо и Сальвини владеют козырями, подчеркивает издание. Среди них — госдолг Италии в размере более €2 млрд и пребывающая в упадке банковская система. С помощью этих аргументов вице-премьеры Италии хотят выторговать у Евросоюза самые выгодные возможности для реструктуризации долга.

Издание добавляет, что действия итальянского правительства могут привести к тому, что Евросоюз "в том виде, в котором мы знаем его сейчас", исчезнет.